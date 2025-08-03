Бої за Кам'янське на Запоріжжя: Сили оборони відбивають втрачені позиції

"Цей населений пункт дійсно він розташований географічно десь 25-27 км від околиці Запоріжжя. І сьогодні в Кам'янському є ворог. Проте і Сили оборони також є в цьому населеному пункті", - зазначив він.

Волошин наголосив, що українські воїни намагаються повернути втрачені позиції у населеному пункті.

Як пояснив речник, населений пункт був поділений на дві частини річкою. На одному березі знаходилися Сили оборони України, інший берег - під контролем окупантів. Але ворожі удари авіацією і артилерією зруйнували позиції захисників. Тому воїнам довелося відійти на околиці.

"У населеному пункті тривають відновлювальні дії Сил оборони України. Ми намагаємося відбити ті позиції, які втратили, і, будемо сподіватися, виб'ємо ворога. Адже Сили оборони доволі потужно намагаються відбити ці позиції", - сказав Волошин.



Фото: Кам'янське на карті бойових дій (скриншот deepstatemap.live)