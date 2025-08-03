Бои за Каменское на Запорожье: Силы обороны отбивают потерянные позиции

"Этот населенный пункт действительно он расположен географически где-то 25-27 км от окраины Запорожья. И сегодня в Каменском есть враг. Однако и Силы обороны также есть в этом населенном пункте", - отметил он.

Волошин отметил, что украинские воины пытаются вернуть потерянные позиции в населенном пункте.

Как пояснил спикер, населенный пункт был разделен на две части рекой. На одном берегу находились Силы обороны Украины, другой берег - под контролем оккупантов. Но вражеские удары авиацией и артиллерией разрушили позиции защитников. Поэтому воинам пришлось отойти на окраины.

"В населенном пункте продолжаются восстановительные действия Сил обороны Украины. Мы пытаемся отбить те позиции, которые потеряли, и, будем надеяться, выбьем врага. Ведь Силы обороны довольно мощно пытаются отбить эти позиции", - сказал Волошин.



Фото: Каменское на карте боевых действий (скриншот deepstatemap.live)