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Бої за Кам'янське на Запоріжжя: Сили оборони відбивають втрачені позиції

Кам'янське , Неділя 03 серпня 2025 13:53
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Бої за Кам'янське на Запоріжжя: Сили оборони відбивають втрачені позиції Фото: ЗСУ відбивають позиції у Кам'янському на Запоріжжі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські воїни намагаються відновити втрачені позиції у Кам'янському Запорізької області. Захисникам довелося відійти, оскільки окупанти знищили позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

"Цей населений пункт дійсно він розташований географічно десь 25-27 км від околиці Запоріжжя. І сьогодні в Кам'янському є ворог. Проте і Сили оборони також є в цьому населеному пункті", - зазначив він.

Волошин наголосив, що українські воїни намагаються повернути втрачені позиції у населеному пункті.

Як пояснив речник, населений пункт був поділений на дві частини річкою. На одному березі знаходилися Сили оборони України, інший берег - під контролем окупантів. Але ворожі удари авіацією і артилерією зруйнували позиції захисників. Тому воїнам довелося відійти на околиці.

"У населеному пункті тривають відновлювальні дії Сил оборони України. Ми намагаємося відбити ті позиції, які втратили, і, будемо сподіватися, виб'ємо ворога. Адже Сили оборони доволі потужно намагаються відбити ці позиції", - сказав Волошин.
Бої за Кам'янське на Запоріжжя: Сили оборони відбивають втрачені позиції
Фото: Кам'янське на карті бойових дій (скриншот deepstatemap.live)

Бої за Кам'янське

Нагадаємо, нещодавно аналітики сервісу DeepState позначили на своїй інтерактивній мапі Кам'янське у Запорізькій області як окуповане.

Проте Сили оборони півдня України спростували цю інформацію. Військові наголосили, що ситуацію у Кам'янському складна і динамічна, а воїни утримують позиції на північній і північно-східній околицях селища.

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин також зазначав, що і росіяни не можуть утриматися в Кам'янському, бо знищили позиції, де можна закріпитися.

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