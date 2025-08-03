Бои за Каменское на Запорожье: Силы обороны отбивают потерянные позиции
Украинские воины пытаются восстановить потерянные позиции в Каменском Запорожской области. Защитникам пришлось отойти, поскольку оккупанты уничтожили позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Владислава Волошина в эфире телемарафона.
"Этот населенный пункт действительно он расположен географически где-то 25-27 км от окраины Запорожья. И сегодня в Каменском есть враг. Однако и Силы обороны также есть в этом населенном пункте", - отметил он.
Волошин отметил, что украинские воины пытаются вернуть потерянные позиции в населенном пункте.
Как пояснил спикер, населенный пункт был разделен на две части рекой. На одном берегу находились Силы обороны Украины, другой берег - под контролем оккупантов. Но вражеские удары авиацией и артиллерией разрушили позиции защитников. Поэтому воинам пришлось отойти на окраины.
"В населенном пункте продолжаются восстановительные действия Сил обороны Украины. Мы пытаемся отбить те позиции, которые потеряли, и, будем надеяться, выбьем врага. Ведь Силы обороны довольно мощно пытаются отбить эти позиции", - сказал Волошин.
Фото: Каменское на карте боевых действий (скриншот deepstatemap.live)
Бои за Каменское
Напомним, недавно аналитики сервиса DeepState обозначили на своей интерактивной карте Каменское в Запорожской области как оккупированное.
Однако Силы обороны юга Украины опровергли эту информацию. Военные отметили, что ситуация в Каменском сложная и динамичная, а воины удерживают позиции на северной и северо-восточной окраинах поселка.
Спикер Сил обороны юга Владислав Волошин также отмечал, что и россияне не могут удержаться в Каменском, потому что уничтожили позиции, где можно закрепиться.