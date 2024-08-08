Бої біля Коренево і в Суджі. Що відомо на третю добу "прориву" в Курській області (карти)

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Суджа, Коренево і не тільки. Де йдуть бої (карти)

Російське видання "Агентство" пише, що зайнята буцімто українськими силами територія охоплює вже 350 кв. км. В Інституті вивчення війни створили карту бойових дій у регіоні, на якій можна побачити про які саме населені пункти може йти мова.

Спираючись на геолоковані кадри та повідомлення інсайдерських джерел, аналітики ISW допускають, що нібито українські військові зайняли 11 населених пунктів, серед яких:

Ніколаєво-Дар'їно (1,5 кілометра на північ від кордону з Сумською областю);

Дар'їно (3 кілометри на північ від кордону з Сумською областю);

Свердликово (на схід від району Ніколаєво-Дар'їно-Дар'їно)

Крім того, ВСУ нібито діють у межах Любимівки (8 кілометрів на північ від кордону з Сумською областю) і намагаються просунутися вздовж траси 38К-030 Суджа-Кореново, вже перебуваючи за 10 км від державного кордону.

Фото: карта боїв у Курській області від аналітиків ISW (understandingwar.org)

Журналісти "Радіо Свобода" теж оприлюднили карту боїв у Курській області, але інтерактивну. На ній серед іншого також місцями, охопленими боєзіткненнями, помічені такі населені пункти: Мала Локня, Козача Локня, Кругленьке, Івниця.

Тим часом так звані російські воєнкори пишуть про "просування українських сил як на північний захід, так і на південний схід уздовж траси". Своєю чергою аналітики стверджують, що "ЗСУ захопили в полон понад 40 російських військових на КПП "Суджа".

Близький до Міноборони РФ Telegram-канали "Рибар" стверджує, що "українські формування зайняли західну половину Суджі", взяли під свій контроль дороги навколо міста, а у самому місті йдуть стрілецькі бої, у тому числі на східних околицях. Паралельно пропагандистське видання Readovka пише й про бої в Козачій Локні - на північ від Суджі.

Російське опозиційне видання "Медуза", посилаючись на один з провоєнних каналів, критично налаштований до Міноборони РФ, пише, що "ЗСУ підійшли до Коренево". Примітно, що про бої на підступах до цього селища також повідомляє "Рибар". Зазначимо, що Коренево знаходиться у 30 км від кордону з Україною, його населення становить близько 5 тисяч осіб.

Росіяни жаліються на постійні обстріли в Курській області

Російські Telegram-канали пишуть про атаки на регіон з повітря, які не припиняються. Вночі в області кілька разів оголошували ракетну тривогу. І хоч місцева влада не коментує інформацію про так зване просування українських сил, виконуючий обов'язки губернатора Курської області Олексій Смирнов надав суху статистику щодо обстрілів. За його словами, за цю ніч над регіоном ППО "збила" 5 ракет і 6 безпілотників.

Тим часом росіяни скаржаться, що їм "не вдається зв'язатися зі службою 112. Йдеться про систему виклику оперативних служб за єдиним номером. По ньому можна повідомити про екстрену ситуацію, а також отримати консультації щодо поведінки в умовах НС. Російський медіаресурс ASTRA пише, що родичі мешканців Курської області скаржаться, що, мовляв, лінія або не працює, або працює з перебоями.

Реакція Міноборони РФ та що кажуть у Зеленського

Попри це у Міноборони РФ запевняють росіян, що "просування противника не допущено". Але визнають, що бої продовжують тривати у Суджанському та Коренівському районах. Мовляв, війська РФ припиняють так звані "спроби ЗСУ прорватися углиб на Курському напрямку". Там також визнають, що завдають авіаударів по Сумській області.

В Офісі президента України своєю чергою пояснюють, що причиною будь-яких ескалацій та обстрілів, зокрема й на території самої Росії, включно з Курською та Білгородською областями, є сам факт безумовної агресії РФ.

"І автор концепції "саморуйнування Росії" теж добре відомий: суб’єкт Путін. Тому висновки абсолютно очевидні… Росія незмінно вважала, що на неї заборонні норми права не поширюються й тому вона має змогу безкарно атакувати території країн-сусідів і лицемірно вимагати… недоторканності своїх територій. Але війна - це ж бо війна, у якої свої правила, і в якій агресор завжди пожинає відповідні плоди", - написав у своєму Telegram-каналі радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Передісторія

Нагадаємо, що 6 серпня 2024 року російські ЗМІ та місцева влада заявили про спробу прориву кордону в Суджанському та Коренівському районах Курської області РФ, яка межує із Сумською. Цікавим є те, що на території Суджанського району знаходиться низка важливих для РФ об'єктів, зокрема газовимірювальна станція "Газпрому", яка забезпечує транзит російського газу через Україну, підстанція на 330 кВ та телевежа, а також там є шляхи постачання техніки.

Одразу стало помітно, що путінський режим не узгодив між собою те, як розповісти росіянам про те, що відбувається. Якщо місцевий губернатор Олексій Смирнов і російські воєнкори написали з самого початку про бої, то Міністерстві оборони РФ та російській ФСБ стверджували, що спроби прориву нібито "відбито". Паралельно цьому вже тривала евакуація місцевих із зон ведення боїв.

При цьому лише через добу російський диктатор наважився виступити з реакцією. Він назвав події в Курській області "масштабною провокацією" та очікувано звинуватив Україну. Наразі в області діє режим надзвичайної ситуації.

Зазначимо, що офіційно Україна операцію в Курській області не підтверджує. Єдине, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в перший день "прориву" повідомив, що заяви РФ про контроль кордону не є правдою.