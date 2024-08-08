Бои у Коренево и в Судже. Что известно на третьи сутки "прорыва" в Курской области (карты)

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Суджа, Коренево и не только. Где идут бои (карты)

Российское издание "Агентство" пишет, что занятая украинскими силами территория охватывает уже 350 кв. км. В Институте изучения войны создали карту боевых действий в регионе, на которой можно увидеть о каких именно населенных пунктах может идти речь.

Опираясь на геолоцированные кадры и сообщения инсайдерских источников, аналитики ISW допускают, что якобы украинские военные заняли 11 населенных пунктов, среди которых:

Николаево-Дарьино (1,5 километра севернее границы с Сумской областью);

Дарьино (3 километра севернее границы с Сумской областью);

Свердликово (восточнее района Николаево-Дарьино-Дарьино)

Кроме того, ВСУ якобы действуют в пределах Любимовки (8 километров севернее границы с Сумской областью) и пытаются продвинуться вдоль трассы 38К-030 Суджа-Кореново, уже находясь в 10 км от государственной границы.

Фото: карта боев в Курской области от аналитиков ISW (understandingwar.org)

Журналисты "Радио Свобода" тоже обнародовали карту боев в Курской области, но интерактивную. На ней среди прочего также места, которые охвачены боестолкновениями, отмечены такие населенные пункты: Малая Локня, Казачья Локня, Кругленькое, Ивница.

Между тем, так называемые российские военкоры пишут о "продвижении украинских сил как на северо-запад, так и на юго-восток вдоль трассы". В свою очередь аналитики утверждают, что "ВСУ захватили в плен более 40 российских военных на КПП "Суджа".

Близкий к Минобороны РФ Telegram-каналы "Рыбарь" утверждает, что "украинские формирования заняли западную половину Суджи", взяли под свой контроль дороги вокруг города, а в самом городе идут стрелковые бои, в том числе на восточных окраинах. Параллельно пропагандистское издание Readovka пишет и о боях в Казачьей Локне - к северу от Суджи.

Российское оппозиционное издание "Медуза", ссылаясь на один из провоенных каналов, пишет, что "ВСУ подошли к Коренево". Примечательно, что о боях на подступах к этому поселку также сообщает "Рыбарь". Отметим, что Коренево находится в 30 км от границы с Украиной, его население составляет около 5 тысяч человек.

Россияне жалуются на постоянные обстрелы в Курской области

Российские Telegram-каналы пишут об непрекращающихся атаках на регион с воздуха. Ночью в области несколько раз объявляли ракетную тревогу. И хотя местные власти не комментируют информацию о так называемом продвижении украинских сил, исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов предоставил сухую статистику об обстрелах. По его словам, за эту ночь над регионом ПВО "сбило" 5 ракет и 6 беспилотников.

Тем временем россияне жалуются, что им "не удается связаться со службой 112. Речь идет о системе вызова оперативных служб по единому номеру. По нему можно сообщить об экстренной ситуации, а также получить консультации по поведению в условиях ЧС. Как пишет российский медиаресурс ASTRA, родственники жителей Курской области жалуются, что, мол, линия либо не работает, либо работает с перебоями.

Реакция Минобороны РФ и что говорят у Зеленского

Несмотря на это, в Минобороны РФ уверяют россиян, что "продвижение противника не допущено". Но признают, что бои продолжаются в Суджанском и Кореневском районах. Мол, войска РФ прекращают так называемые "попытки ВСУ прорваться вглубь на Курском направлении". Там также признают, что наносят авиаудары по Сумской области.

В Офисе президента Украины в свою очередь объясняют, что причиной любых эскалаций и обстрелов, в том числе и на территории самой России, включая Курскую и Белгородскую области, является сам факт безусловной агрессии РФ.

"И автор концепции "саморазрушения России" тоже хорошо известен: субъект Путин. Поэтому выводы совершенно очевидны... Россия неизменно считала, что на нее запретительные нормы права не распространяются и поэтому она может безнаказанно атаковать территории стран-соседей и лицемерно требовать... неприкосновенности своих территорий. Но война - это ведь война, у которой свои правила, и в которой агрессор всегда пожинает соответствующие плоды", - написал в своем Telegram-канале советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Предыстория

Напомним, что 6 августа 2024 года российские СМИ и местные власти заявили о попытке прорыва границы в Суджанском и Кореневском районах Курской области РФ, граничащей с Сумской. Интересно, что на территории Суджанского района находится ряд важных для РФ объектов, в частности газоизмерительная станция "Газпрома", которая обеспечивает транзит российского газа через Украину, подстанция на 330 кВ и телебашня, а также там есть пути поставки техники.

Сразу стало заметно, что путинский режим не согласовал между собой то, как рассказать россиянам о происходящем. Если местный губернатор Алексей Смирнов и российские военкоры написали с самого начала о боях, то в Министерстве обороны РФ и российской ФСБ утверждали, что попытки прорыва якобы "отбиты". Параллельно этому уже шла эвакуация местных из зон ведения боев.

При этом только спустя сутки российский диктатор выступил с реакцией. Он назвал происходящее в Курской области "масштабной провокацией" и ожидаемо обвинил Украину. В настоящее время в области действует режим чрезвычайной ситуации.

Отметим, что официально Украина операцию в Курской области не подтверждает. Единственное, что руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в первый день "прорыва" сообщил, что заявления РФ о контроле границы не являются правдой.