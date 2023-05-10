Бої за Бахмут: ЗСУ змусили росіян відступити на два км на окремих ділянках

"Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку, ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі, проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів", - написав він.

За його словами, саме грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК "Вагнера" та змусило на деяких напрямках замінити їх гірше підготовленими підрозділами регулярних військ Росії, котрі зазнали поразки та відійшли.

Сирський також зазначив, що попри значну концентрацію військ та гучні заяви російських військових злочинців про наміри взяти Бахмут до 9 травня, окупанти так і не змогли захопити місто.

Він підкреслив, що Сили оборони надійно тримають фронт та не дають росіянам просунутись вперед. Втім битва за Бахмут триває.

Сирський також окремо відзначив роботу 3-ої окремої штурмової бригади, яка в бою завдала окупантам потужного удару та показала міць української армії.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ спростували фейк про "снарядний голод" російських військових у Бахмуті.

Окрім того, військові показали відео штурму позицій 72-ї мотострілецької бригади ЗС РФ під Бахмутом, під час якого наші захисники ліквідували 13 вояків.

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