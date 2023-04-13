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Бої за Бахмут: "вагнерівці" намагались штурмувати позиції прикордонників, та "перетворились на попел"

Новость на русском →
Четвер 13 квітня 2023 18:53
Бої за Бахмут: "вагнерівці" намагались штурмувати позиції прикордонників, та "перетворились на попел" Фото: "вагнерівці" намагались штурмувати позиції прикордонників у районі Бахмуту (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Найманці "Вагнера" планували штурмом подолати бойовий рубіж прикордонників у районі Бахмуту, та зазнали значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Державну прикордонну службу України.

"Артилерією окупанти зруйнували низку споруд у нашому кварталі оборони і руїнами забудови дісталися до позицій, щоб атакувати. Та зазнали від наших захисників вогневого ураження, відступивши з поля бою з "успіхами": 5 вбитих і 6 поранених", - зазначають в ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно прикордонники ліквідували "вагнерівців", які хотіли захопити один з їхніх опорних пунктів на околицях Бахмута.

Окрім того, у Міноборони зазначали, що залишити Бахмут означає допустити росіян вглиб країни.

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Бахмут Государственная пограничная служба
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