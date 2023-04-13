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Бои за Бахмут: "вагнеровцы" пытались штурмовать позиции пограничников, но "превратились в пепел"

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Четверг 13 апреля 2023 18:53
Бои за Бахмут: "вагнеровцы" пытались штурмовать позиции пограничников, но "превратились в пепел" Фото: "вагнеровцы" пытались штурмовать позиции пограничников в районе Бахмута (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Наемники "Вагнера" планировали штурмом преодолеть боевой рубеж пограничников в районе Бахмута, но понести значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Артиллерией оккупанты разрушили ряд сооружений в нашем квартале обороны и по развалинам застройки добрались до позиций, чтобы атаковать. Но получили от наших защитников огневое поражение, отступив с поля боя с "успехами": 5 убитых и 6 раненых", - отмечают в ГПСУ.

Напомним, недавно пограничники ликвидировали "вагнеровцев", которые хотели захватить один из их опорных пунктов в окрестностях Бахмута.

Кроме того, в Минобороны отмечали, что покинуть Бахмут означает допустить россиян вглубь страны.

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Бахмут Государственная пограничная служба
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