UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бої за Бахмут: "вагнерівці" двічі штурмували опорний пункт прикордонників, та зазнали поразки

Ілюстративне фото: "вагнерівці" двічі штурмували опорний пункт прикордонників у Бахмуті, та зазнали поразки (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські прикордонники відбили три атаки найманців ПВК "Вагнера" у Бахмуті. Загарбники понесли втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що "вагнерівці" двічі штурмували один з опорних пунктів оборонців кордону. За вогневої підтримки мінометів захисники затримали підхід резерву окупантів, що змусило противника зупинити атаку. Найманці остаточно відступили після стрілецького бою з прикордонниками.

"Вагнерівці" втратили орієнтовно чотирьох загарбників, ще 10 зазнали поранень.

Нагадаємо, ДПСУ також розповідала про "нічне полювання" на росіян у Бахмуті.

Окрім того, у британській розвідці зазначали, що загроза оточення Бахмута із півночі та півдня залишається. При цьому тиск на місто слабшає, а українські військові проводять контратаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна Росії проти УкраїниГосударственная пограничная служба