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Бои за Бахмут: "вагнеровцы" дважды штурмовали опорный пункт пограничников, и потерпели поражение

Иллюстративное фото: "вагнеровцы" дважды штурмовали опорный пункт пограничников в Бахмуте и потерпели поражение (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские пограничники отразили три атаки наемников ВЧК "Вагнера" в Бахмуте. Захватчики понесли потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что "вагнеровцы" дважды штурмовали один из опорных пунктов оборонцев границы. При огневой поддержке минометов защитники задержали подход резерва оккупантов, что заставило противника остановить атаку. Наемники окончательно отступили после стрелкового боя с пограничниками.

"Вагнеровцы" потеряли ориентировочно четырех захватчиков, еще 10 получили ранения.

Напомним, ГПСУ также рассказывала о "ночной охоте" на россиян в Бахмуте.

Кроме того, в британской разведке отмечалось, что угроза окружения Бахмута с севера и юга остается. При этом давление на город слабеет, а украинские военные проводят контратаки.

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БахмутВойна России против УкраиныГосударственная пограничная служба