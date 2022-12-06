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Бої за Бахмут: як виглядає найгарячіша точка на Донбасі

Фото: руйнування у Бахмуті (Анастасія Рокитна/РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Російські війська не припиняють спроби захопити Бахмут Донецької області. Останні тижні саме цей напрямок проходить у зведеннях як найгарячіша точка на Донбасі.

РБК-Україна публікує фото та відео з Бахмута.

Сьогодні Бахмут перебуває під обстрілами, постійно долинають звуки вибухів. Росіяни б'ють по житлових кварталах, у місті багато зруйнованих будинків, дитячих майданчиків та адміністративних будівель. На вулицях переважно військові, українська армія щодня відбиває атаки противника.

Фото: руйнування у Бахмуті (Анастасія Рокитна/РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що захоплення Бахмута має для російських окупантів символічне значення, оскільки вони зіткнулися з численними військовими поразками та падінням морального духу.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни зазнають тяжких втрат на Бахмутському напрямку.

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ДонбасБахмутВійна Росії проти України