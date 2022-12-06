Бої за Бахмут: як виглядає найгарячіша точка на Донбасі

Російські війська не припиняють спроби захопити Бахмут Донецької області. Останні тижні саме цей напрямок проходить у зведеннях як найгарячіша точка на Донбасі.

РБК-Україна публікує фото та відео з Бахмута.

Сьогодні Бахмут перебуває під обстрілами, постійно долинають звуки вибухів. Росіяни б'ють по житлових кварталах, у місті багато зруйнованих будинків, дитячих майданчиків та адміністративних будівель. На вулицях переважно військові, українська армія щодня відбиває атаки противника.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що захоплення Бахмута має для російських окупантів символічне значення, оскільки вони зіткнулися з численними військовими поразками та падінням морального духу.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни зазнають тяжких втрат на Бахмутському напрямку.

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