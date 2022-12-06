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Бои за Бахмут: как выглядит самая горячая точка на Донбассе

Фото: разрушения в Бахмуте (Анастасия Рокитна/РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Российские войска не прекращают попыток захватить Бахмут Донецкой области. Последние недели именно это направление проходит в сводках как самая горячая точка на Донбассе.

РБК-Украина публикует фото и видео из Бахмута.

Сегодня Бахмут находится под обстрелами, постоянно доносятся звуки взрывов. Россияне бьют по жилым кварталам, в городе много разрушенных домов, детских площадок и административных зданий. На улицах в основном военные, украинская армия ежедневно отражает атаки противника.

Фото: разрушения в Бахмуте (Анастасия Рокитна/РБК-Украина)

Напомним, ранее командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что захват Бахмута имеет для российских оккупантов символическое значение, поскольку они столкнулись с многочисленными военными поражениями и падением морального духа.

По данным Института изучения войны (ISW), россияне несут тяжелейшие потери на Бахмутском направлении.

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ДонбассБахмутВойна России против Украины