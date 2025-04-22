Боявся "обнулення": на Покровському напрямку росіянин попросився в полон (відео)

Як стало відомо після допиту, 23-річний мешканець Омська підписав контракт у лютому цього року, перебуваючи в СІЗО за крадіжку. Воювати його "вмовляв" погрозами знайомий.

На Покровському напрямку росіянин отримав завдання захопити позицію. Під час переміщення до точки вся його група була знищена.

Сам він отримав поранення, але не зміг повернутися, бо для нього це означало б так зване "обнулення". Тож, побачивши дрон "Спартану", окупант почав сигналізувати, що хоче здатися в полон.