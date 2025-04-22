Боявся "обнулення": на Покровському напрямку росіянин попросився в полон (відео)

Бійці бригади "Спартан" Національної гвардії України на Покровському напрямку взяли в полон російського військового-контрактника, який здався добровільно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Нацгвардії.
Як стало відомо після допиту, 23-річний мешканець Омська підписав контракт у лютому цього року, перебуваючи в СІЗО за крадіжку. Воювати його "вмовляв" погрозами знайомий.
На Покровському напрямку росіянин отримав завдання захопити позицію. Під час переміщення до точки вся його група була знищена.
Сам він отримав поранення, але не зміг повернутися, бо для нього це означало б так зване "обнулення". Тож, побачивши дрон "Спартану", окупант почав сигналізувати, що хоче здатися в полон.
Нагадаємо, вчора, 22 квітня, на Куп’янському напрямку бійці 15 бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" взяли у полон ворожу групу піхоти.
Також нещодавно українські десантники взяли в полон чергову групу окупантів в Курській області. Здалися одразу дев'ять росіян.
Раніше бійці бригади Національної поліції "Хижак" взяли в полон трьох росіян у Торецьку. Полонені заявили про намір приєднатись до "Російського добровольчого корпусу" ("РДК").
Також нещодавно бійці ССО успішно очистили частину населеного пункту від ворога. Під час операції також захопили росіянина в полон.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.