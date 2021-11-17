Боятся ли на Волыни мигрантов: ответ местной власти

Местные власти в Волынской области не испытывают панические настроения из-за возможной угрозы прорыва мигрантов с границы Польши и Беларуси. Там уже готов план мобилизации добровольцев и территориальной обороны.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Из Беларуси с любовью. Как Украина готовится встречать мигрантов".
"Там, где тонко, там и рвется. Мы ведь имеем две границы - и с Польшей, и Беларусью - поэтому мы первые, кто может столкнуться с этим вопросом миграции", - рассказал РБК-Украина сельский голова Шацка Сергей Карпук.
По его словам, кроме правоохранителей сдерживать мигрантов готовы уже местные добровольцы и бойцы территориальной обороны. В частности, готов план их мобилизации.
"Мы обращались по линии министерства к организациям ветеранов АТО, которые есть на нашей территории, и другим общественным формированиям. Чтобы в случае необходимости быстро мобилизоваться и помочь. Списки обрабатывает военкомат, так как он заведует вопросом территориальной обороны. Обзвонили, сообщили, дополнительно дали план мобилизации", - объясняет Карпук.
Он также отметил, что жителей района просили информировать полицию, если они обнаружат мигрантов из стран Ближнего Востока.
"Робота с людьми проводится, чтобы не было панических настроений. Чтобы люди при выявлении кого-либо постороннего сообщали сразу в полицию, пограничникам или местному самоуправлению. В то же время люди видят, что пошла мобилизация, усилили границу и личный состав пограничников, Нацполиции и Нацгвардии. Поэтому могу сказать, что нет сейчас никаких таких панических или воинствующих настроений среди населения", - уверяет глава ОТГ.
По его мнению, активные мероприятия по обороне украинской границе должны "отпугнуть" нелегалов на белорусской стороне.
Напомним, ранее сообщалось, что на западную границу направили подразделения быстрого реагирования Национальной гвардии.
Министр внутренних дел Денис Монастырский также заявил, что Киев готовится к эскалации и наращиванию миграции на границе с Беларусью.