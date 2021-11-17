Боятся ли на Волыни мигрантов: ответ местной власти

Местные власти в Волынской области не испытывают панические настроения из-за возможной угрозы прорыва мигрантов с границы Польши и Беларуси. Там уже готов план мобилизации добровольцев и территориальной обороны.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Из Беларуси с любовью. Как Украина готовится встречать мигрантов".

"Там, где тонко, там и рвется. Мы ведь имеем две границы - и с Польшей, и Беларусью - поэтому мы первые, кто может столкнуться с этим вопросом миграции", - рассказал РБК-Украина сельский голова Шацка Сергей Карпук.

По его словам, кроме правоохранителей сдерживать мигрантов готовы уже местные добровольцы и бойцы территориальной обороны. В частности, готов план их мобилизации.

"Мы обращались по линии министерства к организациям ветеранов АТО, которые есть на нашей территории, и другим общественным формированиям. Чтобы в случае необходимости быстро мобилизоваться и помочь. Списки обрабатывает военкомат, так как он заведует вопросом территориальной обороны. Обзвонили, сообщили, дополнительно дали план мобилизации", - объясняет Карпук.

Он также отметил, что жителей района просили информировать полицию, если они обнаружат мигрантов из стран Ближнего Востока.

"Робота с людьми проводится, чтобы не было панических настроений. Чтобы люди при выявлении кого-либо постороннего сообщали сразу в полицию, пограничникам или местному самоуправлению. В то же время люди видят, что пошла мобилизация, усилили границу и личный состав пограничников, Нацполиции и Нацгвардии. Поэтому могу сказать, что нет сейчас никаких таких панических или воинствующих настроений среди населения", - уверяет глава ОТГ.

По его мнению, активные мероприятия по обороне украинской границе должны "отпугнуть" нелегалов на белорусской стороне.