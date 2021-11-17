Чи бояться на Волині мігрантів: відповідь місцевої влади

Місцева влада у Волинській області не відчуває панічні настрої через можливу загрозу прориву мігрантів з кордону Польщі та Білорусі. Там уже готовий план мобілізації добровольців та територіальної оборони.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "З Білорусі з любов'ю. Як Україна готується зустрічати мігрантів".

"Там, де тонко, там і рветься. Адже ми маємо два кордони - і з Польщею, і Білоруссю-тому ми перші, хто може зіткнутися з цим питанням міграції", - розповів РБК-Україна сільський голова Шацька Сергій Карпук.

За його словами, окрім правоохоронців стримувати мігрантів готові вже місцеві добровольці та бійці територіальної оборони. Зокрема, готовий план їх мобілізації.

"Ми зверталися по лінії міністерства до організацій ветеранів АТО, які є на нашій території, та інших громадських формувань. Щоб у разі необхідності швидко мобілізуватися і допомогти. Списки обробляє військкомат, так як він завідує питанням територіальної оборони. Обдзвонили, повідомили, додатково дали план мобілізації", - пояснює Карпук.

Він також зазначив, що жителів району просили інформувати поліцію, якщо вони виявлять мігрантів з країн Близького Сходу.

"Робота з людьми проводиться, щоб не було панічних настроїв. Щоб люди при виявленні кого-небудь стороннього повідомляли відразу в поліцію, прикордонникам або місцевому самоврядуванню. Водночас люди бачать, що пішла мобілізація, посилили кордон та особовий склад прикордонників, Нацполіції та Нацгвардії. Тому можу сказати, що немає зараз ніяких таких панічних або войовничих настроїв серед населення", - запевняє голова ОТГ.

На його думку, активні заходи з оборони українському кордоні мають "відлякати" нелегалів на білоруській стороні.