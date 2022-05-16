Боятся угрозы из-за НАТО. У Путина признали наличие территориального спора с Украиной

У президента России Владимира Путина признали наличие территориального спора с Украиной. И в нем, в том числе, заключается разница оценки угрозы вступления Украины в НАТО от евроатлантической интеграции Швеции и Финляндии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством в альянсе, что несет огромные риски для всего континента", - отметил он.
Тем не менее, по его словам, вступление Швеции и Финляндии в НАТО вызывает обеспокоенность у Кремля.
Напомним, ранее временно поверенная в делах США Кристина Квин заявила, что Украина может вступить в НАТО без выполнения Плана действий по членству в альянсе.
На ускоренную процедуру рассмотрения возможной будущей заявки надеются и в правительстве Украины.
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