Боятся угрозы из-за НАТО. У Путина признали наличие территориального спора с Украиной

У президента России Владимира Путина признали наличие территориального спора с Украиной. И в нем, в том числе, заключается разница оценки угрозы вступления Украины в НАТО от евроатлантической интеграции Швеции и Финляндии.

"У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством в альянсе, что несет огромные риски для всего континента", - отметил он.

Тем не менее, по его словам, вступление Швеции и Финляндии в НАТО вызывает обеспокоенность у Кремля.