Бояться загрози через НАТО. У Путіна визнали наявність територіального спору з Україною

У президента Росії Володимира Путіна визнали наявність територіального спору Україною. І в ньому, в тому числі, полягає різниця оцінки загрози вступу України до НАТО від євроатлантичної інтеграції Швеції та Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.

"У нас немає територіальних спорів ані з Фінляндією, ані зі Швецією. У той час як Україна потенційно могла стати членом НАТО, і тоді у Росії б виник територіальний спір з державою в альянсі, що несе величезні ризики для всього континенту", - зазначив він.

Тим не менш, за його словами, вступ Швеції і Фінляндії до НАТО викликає стурбованість у Кремля.