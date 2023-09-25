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Бояться ударів ЗСУ. Окупанти залишають місця постійного розташування у Криму, - "Атеш"

Крим, Понеділок 25 вересня 2023 11:26
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Бояться ударів ЗСУ. Окупанти залишають місця постійного розташування у Криму, - "Атеш" Фото: окупанти залишають місця постійного розташування у Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники залишають місця постійного розташування у тимчасово окупованому Криму, побоюючись ударів ЗСУ по їхніх військових об'єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "Атеш".

За інформацією партизанів, зараз російські окупанти всюди шукають місця тимчасового розміщення для своїх військ. Вони побоюються ударів по військових об'єктах.

Зокрема, командування севастопольського Нахімовського військового училища виселяє курсантів із казарм на нічний час. Шукаються місця по всіх хостелах та готелях.

"Подібне відбувається у багатьох військових частинах. Але їм не сховатися, адже у нас очі та вуха по всьому півострові. Окупанти або втечуть, або будуть знищені", - зазначили в "Атеш".

Удари по військових об'єктах РФ у Криму

Нагадаємо, останнім часом на території тимчасово окупованого Криму, практично щодня лунають вибухи.

Так, 22 вересня, повідомлялося про "прильоти" по штабу Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі, а також в інших частинах півострова.

Пізніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що внаслідок атаки на штаб Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 людей, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали.

Докладніше про цю атаку, під час якої було зруйновано штаб ЧФ РФ у Севастополі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також 14 вересня в Євпаторії було знищено систему С-400 "Тріумф", яка коштує 1,2 млрд доларів.

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