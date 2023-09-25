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Боятся ударов ВСУ. Оккупанты покидают места постоянного расположения в Крыму, - "Атеш"

Крым, Понедельник 25 сентября 2023 11:26
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Боятся ударов ВСУ. Оккупанты покидают места постоянного расположения в Крыму, - "Атеш" Фото: оккупанты покидают места постоянного расположения в Крыму (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики покидают места постоянного расположения во временно оккупированном Крыму, опасаясь ударов ВСУ по их военным объектам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "Атеш".

По информации партизан, сейчас российские оккупанты повсюду ищут места временного размещения для своих войск. Они опасаются ударов по военным объектам.

В частности, командование севастопольского Нахимовского военного училища выселяет курсантов из казарм в ночное время. Ищутся места по всем хостелам и гостиницам.

"Подобное происходит во многих воинских частях. Но им не спрятаться, ведь у нас глаза и уши по всему полуострову. Оккупанты либо убегут, либо будут уничтожены", - отметили в "Атеш".

Удары по военным объектам РФ в Крыму

Напомним, в последнее время на территории временно оккупированного Крыма практически ежедневно раздаются взрывы.

Так, 22 сентября сообщалось о "прилетах" по штабу Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, а также в других частях полуострова.

Позже руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что в результате атаки на штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них есть российские генералы.

Подробнее об этой атаке, во время которой был разрушен штаб ЧФ РФ в Севастополе - читайте в материале РБК-Украина.

Также 14 сентября в Евпатории была уничтожена система С-400 "Триумф", которая стоит 1,2 млрд долларов.

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