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Боятся и подозревают пенсионеров. Оккупанты рассказали о боях в Херсонской области

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Херсонская область, Четверг 16 июня 2022 14:39
Боятся и подозревают пенсионеров. Оккупанты рассказали о боях в Херсонской области Фото: оккупанты рассказали о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты рассказывают, что украинские защитники постоянно атакуют их позиции в Херсонской области. Из-за этого они подозревают даже пожилых людей в сотрудничестве с ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности.

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказывает товарищу, что на передовой ситуация совсем "плохая". Российские боевики считают, что пенсионеры могут быть корректировщиками огня.

"Приехал к пацанам на передок, так они как деды стали, постарели. У них крыша едет. За местных - никто не уверен: кто они такие, что делают. Может они ночью е*ашатся с нами, а днем они мирные люди. Никому нельзя доверять. Идет бабушка с пирожками, а ночью она может быть полковником, корректировщиком артиллерии", - сказал российский солдат.

Также оккупант невысоко оценил шансы врага продвинуться, поскольку украинские военные держат позиции.

"У них там такие позиции... Чтобы ты понимал, у нас даже летчики боятся летать", - пояснил он.

Напомним, в очередном перехваченном разговоре оккупанты рассказали, что солдаты теряются в лесах и не получат нужного лечения.

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