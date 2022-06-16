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Бояться та підозрюють пенсіонерів. Окупанти розповіли про бої у Херсонській області

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Херсонська область, Четвер 16 червня 2022 14:39
Бояться та підозрюють пенсіонерів. Окупанти розповіли про бої у Херсонській області Фото: окупанти розповіли про контрнаступ ЗСУ у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти розповідають, що українські захисники постійно атакують їхні позиції у Херсонській області. Через це вони підозрюють навіть літніх людей у співпраці із ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки.

У черговій перехопленій розмові окупант розповідає товаришу, що на передовій ситуація зовсім "погана". Російські бойовики вважають, що пенсіонери можуть бути коригувальниками вогню.

"Приїхав до пацанів на передок, так вони як діди стали, постаріли. У них дах їде. За місцевих - ніхто не певен: хто вони такі, що роблять. Може вони вночі е*ашаться з нами, а вдень вони мирні люди. Нікому не можна довіряти. Йде бабуся з пиріжками, а вночі вона може бути полковником, корегувальником артилерії", - сказав російський солдат.

Також окупант невисоко оцінив шанси ворога просунутися, оскільки українські військові міцно тримають позиції.

"У них там такі позиції... Щоб ти розумів, у нас навіть льотчики бояться літати", - пояснив він.

Нагадаємо, у черговій перехопленій розмові окупанти розповіли, що солдати губляться в лісах та не отримають потрібного лікування.

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