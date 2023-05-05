Бояться наступу ЗСУ? На півдні окупанти готують плани евакуації та роблять запаси їжі

На півдні України російські окупанти почали готувати плани евакуації колаборантів на випадок контрнаступу ЗСУ. В Криму ж запасаються їжею та водою у разі ізоляції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"Так, в Запорізькій області вже розроблений план евакуації працівників окупаційної адміністрації та членів їх родин до Криму. Аналогічна ситуація в Херсонській області", - пише пресслужба. Більшість колаборантів з населених пунктів на косі Арабатська Стрілка вже втекли з регіону. Тим часом в Криму окупаційна влада почала робити запаси води та їжі через ймовірність блокування Криму та південної частини Херсонської області.