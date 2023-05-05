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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Боятся наступления ВСУ? На юге оккупанты готовят планы эвакуации и делают запасы еды

Фото: российские оккупанты (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На юге Украины российские оккупанты начали готовить планы эвакуации коллаборантов на случай контрнаступления ВСУ. В Крыму же запасаются едой и водой в случае изоляции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Так, в Запорожской области уже разработан план эвакуации работников оккупационной администрации и членов их семей в Крым. Аналогичная ситуация в Херсонской области", - пишет пресс-служба.

Большинство коллаборационистов из населенных пунктов на косе Арабатская Стрелка уже сбежали из региона. Между тем в Крыму оккупационная власть начала делать запасы воды и пищи из-за вероятности блокирования Крыма и южной части Херсонской области.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, российские оккупанты начнут бежать из Крыма, когда наши воины дойдут до первого села.

Как утверждает военный эксперт Владислав Селезнев, один из вариантов деоккупации Крыма - давление на вражеские силы с помощью наших войск.

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