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Бояться наступу? Росія підірвала дорогу на кордоні з Україною та Білоруссю

Фото: дорогу на кордоні РФ, України та Білорусі підірвали росіяни (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська підірвали дорогу на перетині кордону з Україною та Білоруссю. Росіяни зізнаються, що побоюються атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Брянские новости".

Мова йде про КПП "Три сестри" на стику кордонів Чернігівської області, Гомельської області (Білорусь) та Брянської області (Росія). Росіяни підірвали дорогу, яка веде до Чернігівської області.

Пропагандисти називають дорогу "танконебезпечною", тому нібито і підірвали її.

"Передбачається, що цим знято небезпеку вторгнення важкої бронетехніки ЗСУ на територію Союзної держави", - пишуть російські ЗМІ.

скриншот google.com/maps

Монумент "Три сестри"

Монумент так званої "Дружби народів" встановили на стику кордонів України, Росії та Білорусі у серпні 1975 року. Саме через цей КПП у перший день повномасштабного вторгнення російські танки заходили на територію України.

У травні минулого року місцева влада Чернігівської області зняла з обліку пам'яток монумент "Три сестри".

Росіяни побоюються атак

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" заявили про початок звільнення РФ від путінського режиму. Повстанці проводили рейди у Бєлгородській області.

Пізніше вони пообіцяли, що ще прийдуть і закликали Бєлгород, Брянськ, Курськ, Вороніж, Ростов та Москву чекати на них.

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