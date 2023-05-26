Операція в Бєлгородській області. Легіон "Свобода Росії" показав, як нищили війська РФ

Під час операції в Бєлгородській області російські військові ховались під заборами та в будинках місцевих жителів. Навіть попри те, що вони мали численну перевагу та добре знали місцевість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву легіону "Свобода Росії".

"Перше відеозведення нашої операції в Бєлгородській області. Кадри, що демонструють боягузтво і непрофесіоналізм путінських військ. Маючи чисельну перевагу, діючи на знайомій їм території, солдати ЗС РФ панічно ховалися в посадках і під парканами", - наголосили в легіоні.

За їх словами, російські військові хотіли пограти в хованки, але "артилеристи з легіону "Свобода Росії" грають краще".

На відео є кадри укриття мотострілецької роти в покинутих житлових будинках місцевих жителів.

"Тут же - знищена і пошкоджена техніка, яка більше не поїде російськими дорогами руйнувати українські міста", - додали в легіоні.

Операція у Бєлгородській області

Легіон "Свобода Росії" - це військовий підрозділ ЗСУ, що був сформований у 2022 році для захисту України від російського вторгнення. Вони входять до Інтернаціонального легіону ТрО України.

На початку березня цього року вперше відбувся перетин кордону РФ з боку України та вхід до Брянської області. Тоді відповідальність за це взяли на себе бійці "Російського добровольчого корпусу".

Однак, зранку 22 травня на каналі легіону "Свобода Росії" в Telegram з'явилося відеозвернення від військових, в якому вони заявили, що "повертаються додому для боротьби за свободу від влади". Місцева влада пізніше оголосила режим контртерористичної операції, однак вже на наступний день скасувала його, попри те, що солдати не вийшли з території регіону.

Усі подробиці про операцію на території Бєлгородської області - в матеріалі РБК-Україна.

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