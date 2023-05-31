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Боятся наступления? Россия подорвала дорогу на границе с Украиной и Беларусью

Фото: дорогу на границе РФ, Украины и Беларуси подорвали россияне (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска подорвали дорогу на пересечении границы с Украиной и Беларусью. Россияне признаются, что опасаются атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Брянские новости".

Речь идет о КПП "Три сестры" на стыке границ Черниговской области, Гомельской области (Беларусь) и Брянской области (Россия). Россияне подорвали дорогу, ведущую в Черниговскую область.

Пропагандисты называют дорогу "танкоопасной", поэтому якобы и подорвали ее.

"Предполагается, что этим снята опасность вторжения тяжелой бронетехники ВСУ на территорию Союзного государства", - пишут российские СМИ.

скриншот google.com/maps

Монумент "Три сестры"

Монумент так называемой "Дружбы народов" был установлен на стыке границ Украины, России и Беларуси в августе 1975 года. Именно через этот КПП в первый день полномасштабного вторжения российские танки заходили на территорию Украины.

В мае прошлого года местные власти Черниговской области сняли с учета памятников монумент "Три сестры".

Россияне опасаются атак

Напомним, 22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили о начале освобождения РФ от путинского режима. Повстанцы проводили рейды в Белгородской области.

Позже они пообещали, что еще придут и призвали Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов и Москву ждать их.

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