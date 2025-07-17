Бояться нападу? У Кремлі злякались японських літаків біля своїх кордонів

Російська Федерація поскаржилась на Японію, яка разом зі Сполученими Штатами Америки проводила навчання неподалік російського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське МЗС.

Що передувало

США, Японія та Південна Корея 11 липня провели спільні повітряні навчання над міжнародними водами поблизу острова Чеджу. У маневрах брав участь стратегічний бомбардувальник-ракетоносець B-52H, південнокорейські KF-16 і японські F-2. Це - перше цьогорічне розгортання B-52 поблизу Корейського півострова.

Навчання відбулись на тлі зустрічі вищих військових офіцерів трьох країн у Сеулі. Учасники підкреслили, що посилюватимуть тристоронню оборонну співпрацю для стримування Північної Кореї.

Реакція Росії

У Росії відреагували на ці навчання і заявили, що висунули Японії "рішучий протест у зв'язку з участю повітряних Сил самооборони в масштабних навчаннях ЗС США Resolute Force Pacific, які пройдуть 9 липня - 4 серпня, в тому числі на військово-тренувальних базах, що знаходяться в безпосередній близькості від далекосхідних кордонів Російської Федерації".

Росіяни заявили, що з боку командування США та Японії нібито лунали прямі натяки на те, що необхідність даних заходів продиктована активізацією заходів Росії щодо зміцнення своєї обороноздатності.

"Росія вважає таку безвідповідальну діяльність, що має всі ознаки підготовки до збройного конфлікту, неприпустимою. Вона становить потенційну загрозу безпеці Російської Федерації і неминуче викличе адекватні контрзаходи", - кажуть у російському МЗС.

Варто зауважити, що напередодні повномасштабного вторгнення в Україну Росія оголосила про проведення масштабних військових навчань.Зокрема, у січні та лютому 2022 року російські війська активно стягувалися до кордонів України, а також на територію Білорусі під приводом спільних навчань "Союзна рішучість-2022".

Офіційно Кремль запевняв, що ці дії не становлять загрози та є частиною "звичайного військового планування", однак насправді Росія готувалася до наступу.

Тоді росіяни використали навчання, як прикриття для концентрації ударних угруповань військ і техніки поблизу українських кордонів.