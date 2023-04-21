Бояться контрнаступу ЗСУ? Окупанти зігнали автобуси в Мелітополь

"Рашисти пригнали у поки що окуповане місто дві партії автобусів, до 20 одиниць в кожній", - розповів він.

За даними Федорова, транспорт припаркували на одному із захоплених машинобудівних заводів.

"Паніки нєт": окупанти чекають, коли ЗСУ випишуть їм зворотний квиток на Росію", - припустив мер міста.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни влаштовують інструктажі з евакуації для колаборантів перед можливим контрнаступом ЗСУ.

Крім того, у колаборантів тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники 10 квітня взяли розписки про невиїзд із міста. У разі відмови відправляють "на підвал".