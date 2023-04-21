UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бояться контрнаступу ЗСУ? Окупанти зігнали автобуси в Мелітополь

Фото: окупанти пригнали до Мелітополя Запорізької області близько 40 автобусів (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти пригнали до тимчасово захопленого Мелітополя Запорізької області 20 автобусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Рашисти пригнали у поки що окуповане місто дві партії автобусів, до 20 одиниць в кожній", - розповів він.

За даними Федорова, транспорт припаркували на одному із захоплених машинобудівних заводів.

"Паніки нєт": окупанти чекають, коли ЗСУ випишуть їм зворотний квиток на Росію", - припустив мер міста.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни влаштовують інструктажі з евакуації для колаборантів перед можливим контрнаступом ЗСУ.

Крім того, у колаборантів тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області загарбники 10 квітня взяли розписки про невиїзд із міста. У разі відмови відправляють "на підвал".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольЗапорожская область