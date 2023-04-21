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Боятся контрнаступления ВСУ? Оккупанты согнали автобусы в Мелитополь

Фото: оккупанты пригнали в Мелитополь Запорожской области около 40 автобусов (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты пригнали во временно захваченный Мелитополь Запорожской области 20 автобусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Рашисты пригнали в пока оккупированный город две партии автобусов, до 20 единиц в каждой", - рассказал он.

По данным Федорова, транспорт был припаркован на одном из захваченных машиностроительных заводов.

"Паники нет": оккупанты ждут, когда ВСУ выпишут им обратный билет на Россию", - предположил мэр города.

Как сообщалось, на временно оккупированной части Запорожской области россияне устраивают инструктажи по эвакуации для коллаборантов перед возможным контрнаступлением ВСУ.

Кроме того, у коллаборантов временно оккупированного Мелитополя Запорожской области захватчики 10 апреля взяли расписки о невыезде из города. В случае отказа отправляют "на подвал".

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МелитопольЗапорожская область