Боятся контрнаступления ВСУ? Оккупанты согнали автобусы в Мелитополь

"Рашисты пригнали в пока оккупированный город две партии автобусов, до 20 единиц в каждой", - рассказал он.

По данным Федорова, транспорт был припаркован на одном из захваченных машиностроительных заводов.

"Паники нет": оккупанты ждут, когда ВСУ выпишут им обратный билет на Россию", - предположил мэр города.

Как сообщалось, на временно оккупированной части Запорожской области россияне устраивают инструктажи по эвакуации для коллаборантов перед возможным контрнаступлением ВСУ.

Кроме того, у коллаборантов временно оккупированного Мелитополя Запорожской области захватчики 10 апреля взяли расписки о невыезде из города. В случае отказа отправляют "на подвал".