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Бояться контрнаступу. У ЗСУ відреагували на рекордний окоп росіян у Запорізькій області

Фото: Олексій Дмитрашківський (facebook.com/Svetlyi)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Викопування російськими військовими окопу у Запорізькій області довжиною 70 кілометрів є проявом страху перед українським контрнаступом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

У нього запитали, чому росіяни вирішили зробити такий великий окоп та чи може це їм допомогти.

"Це через страх контрнаступу. Саме тому вони так облаштовують свої позиції, будують фортифікацію", - сказав Дмитрашківський.

Окрім того, за його словами, окупанти зараз дуже активно мінують територію. При чому невідомо, чи складають вони карти мінних полів, щоб потім їх можна було розмінувати.

Зазначимо, що загарбники почали рити окоп у Запорізькій області на початку вересня 2022 року та завершили роботи 18 жовтня. Він простягається від селища Семенівка під Мелітополем до Маринівки Приморського району.

Додамо, що спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк висміяла окоп росіян, зазначивши, що в окупантів не буде інших перемог - "нехай будуть рекордсменами з окопів".

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