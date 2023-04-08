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"Рекордсмени". Гуменюк висміяла 70-кілометровий окоп росіян у Запорізькій області

Новость на русском →
Субота 08 квітня 2023 22:24
"Рекордсмени". Гуменюк висміяла 70-кілометровий окоп росіян у Запорізькій області Ілюстративне фото: росіяни вирили 70-кілометровий окоп у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни намагаються стати "рекордсменами з окопів", судячи з їх фортифікаційних споруд на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Сил оборони півдня Наталю Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ну, хоч у чомусь у них перемога буде. Інших перемог не буде. Нехай будуть рекордсменами з окопів", - наголосила Гуменюк.

Варто зауважити, що сьогодні, 8 квітня, Центр журналістських розслідувань виявив на супутникових знімках окоп росіян у Запорізькій області, довжина якого складає 70 кілометрів.

Він пролягає від селища Семенівка, яке знаходиться під Мелітополем, до селища Маринівка Приморського району Запорізької області.

Журналісти з'ясували, що росіяни почали рити окоп ще на початку вересня 2022 року та завершили роботи 18 жовтня.

Фото: 70-кілометровий окоп росіян у Запорізькій області (investigator.org.ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти вирили вздовж пляжів у Криму сотні кілометрів окопів.

Також ми писали, що під Євпаторією зафіксували 8-кілометровий око ворога.

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