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Боятся контрнаступления. В ВСУ отреагировали на рекордный окоп россиян в Запорожской области

Фото: Алексей Дмитрашковский (facebook.com/Svetlyi)
Автор: Елизавета Драбкина

Выкапывание российскими военными окопа в Запорожской области протяженностью 70 километров является проявлением страха перед украинским контрнаступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Таврического направления Алексея Дмитрашковского в эфире телемарафона.

У него спросили, почему россияне решили сделать такой большой окоп и может ли это помочь им.

"Это из-за страха контрнаступления. Именно поэтому они так обустраивают свои позиции, строят фортификацию", - сказал Дмитрашковский.

Кроме того, по его словам, оккупанты сейчас очень активно минируют территорию. Причем неизвестно, составляют ли они карты минных полей, чтобы потом их можно было разминировать.

Захватчики начали рыть окоп в Запорожской области в начале сентября 2022 года и завершили работы 18 октября. Он простирается от поселка Семеновка под Мелитополем до Мариновки Приморского района.

Добавим, что спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк высмеяла окоп россиян, отметив, что у оккупантов не будет других побед - "пусть будут рекордсменами с окопов".

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