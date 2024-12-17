Бояться дронів. Війська КНДР розставляють додаткові спостережні пости, - ГУР

Північнокорейські війська в Курській області після серйозних втрат почали розставляти додаткові спостережні пости. Вони бояться атак українських ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram .

"Постійне накопичення штурмових груп особовим складом армії КНДР у Курській області свідчить, що Москва не хоче втрачати темп наступальних дій", - додали в розвідці.

За даними ГУР, північнокорейські війська перед штурмом накопичують групу до 20-30 солдатів на передових рубежах. Після цього в район зосередження вони пересуваються малими групами до шести солдатів. Як розпізнавальні предмети вони використовують червоний скотч.

"Після серйозних втрат підрозділи КНДР почали розставляти додаткові спостережні пости для виявлення безпілотників Сил безпеки і оборони України", - уточнили в розвідці.

Як зазначили в ГУР, 16 грудня росіяни продовжили використовувати північнокорейців у бойових діях у Курській області.

Участь солдатів КНДР у війні

Нагадаємо, Росія втягнула у війну проти України Північну Корею. Солдати КНДР уже з жовтня перебувають у Курській області. Нещодавно стало відомо про їхню активну участь у боях проти українських захисників.

Зокрема, сьогодні, 17 грудня, стало відомо, що 8-й полк Сил спеціальних операцій Збройних сил України за три дні ліквідував в Курській області півсотні північнокорейських солдатів. При цьому ще 47 ворожих військових з КНДР дістали поранення.

При цьому керівник ЦПД Андрій Коваленко наголошував, що північнокорейські солдати в Курській області не розуміють загрози від українських безпілотників.

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