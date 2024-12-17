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Боятся дронов. Войска КНДР расставляют дополнительные наблюдательные посты, - ГУР

Курская область, Вторник 17 декабря 2024 15:42
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Боятся дронов. Войска КНДР расставляют дополнительные наблюдательные посты, - ГУР Иллюстративное фото: северокорейские солдаты воюют против ВСУ в Курской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Северокорейские войска в Курской области после серьезных потерь начали расставлять дополнительные наблюдательные посты. Они боятся атак украинских ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Как отметили в ГУР, 16 декабря россияне продолжили использовать северокорейцев в боевых действиях в Курской области.

"После серьезных потерь подразделения КНДР начали расставлять дополнительные наблюдательные посты для обнаружения беспилотников Сил безопасности и обороны Украины", - уточнили в разведке.

По данным ГУР, северокорейские войска перед штурмом накапливают группу до 20-30 солдатов на передовых рубежах. После этого в район сосредоточения они передвигаются малыми группами до шести солдат. В качестве распознавательных предметов они используют красный скотч.

"Постоянное накопление штурмовых групп личным составом армии КНДР в Курской области свидетельствует, что Москва не хочет терять темп наступательных действий", - добавили в разведке.

Участие солдат КНДР в войне

Напомним, Россия втянула в войну против Украины Северную Корею. Солдаты КНДР уже с октября находятся в Курской области. Недавно стало известно об их активном участии в боях против украинских защитников.

В частности, сегодня, 17 декабря, стало известно, что 8-й полк Сил специальных операций Вооруженных сил Украины за три дня ликвидировал в Курской области полсотни северокорейских солдат. При этом еще 47 вражеских военных из КНДР получили ранения.

При этом руководитель ЦПД Андрей Коваленко подчеркивал, что северокорейские солдаты в Курской области не понимают угрозы от украинских беспилотников.

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