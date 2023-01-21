Бояться не дронів. В ISW пояснили, чому по Москві розставили комплекси ППО

Кремль, напевно, активізує свої зусилля, щоб підготувати населення РФ до затяжної війни проти України. Саме з цією метою по Москві останніми днями встановлюються системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Кремль, ймовірно, розгорнув системи ППО в Москві, щоб створити нову "картинку" війни, яка є небезпечнішою для російського суспільства. Таким чином окупанти намагаються посилити інформаційні операції з підготовки населення до затяжної війни в Україні та подальших жертв.

На думку експертів ISW, ця демонстрація систем ППО також, ймовірно, є частиною кампанії з просування низки аналогій з бойовими діями часів Другої Світової війни, коли засоби протиповітряної оборони встановлювалися безпосередньо по всій Москві.

Ключові висновки ISW: