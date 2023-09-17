Бояться ATACMS? Лавров проскиглив про війну США з Росією "руками українців"

В терористичній Російській Федерації занепокоєні можливою передачею далекобійних ракет ATACMS Україні. Заявили про нібито війну США проти РФ "руками українців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

За словами міністра закордонних справ Сергія Лавра, сьогодні відбувається те, що Україну нібито "довгі роки готували для того, аби вести боротьбу для завдання стратегічної поразки Росії".

"Хай що вони (Сполучені Штати Америки, - ред.) казали, вони керують цією війною, вони виставляють зброю, боєприпаси, розвідувальні дані, дані із супутників. Вони ведуть проти нас війну", - підсумував Лавров

ATACMS для України

Останнім часом ЗМІ стверджують про те, що питання передачі Україні далекобійних ракет ATACMS зійшло з мертвої точки. Як писало Reuters, адміністрації голови Білого дому Джо Байдена близька до ухвалення відповідного рішення.

Зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що обговорення щодо ATACMS просуваються, але при цьому не повідомив подробиці.

Як стверджувало The Wall Street Journal, з посиланням на неназваних офіційних осіб, передачу ракет можуть схвалити вже восени.