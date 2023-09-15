США можуть передати Україні ракети ATACMS цієї осені, - WSJ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена все ближче до того, щоб надати Україні ракети ATACMS, які Київ давно просить. Рішення про передачу ракет може бути ухвалено вже цієї осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Байден ще не схвалив передачу ракети. Однак представники адміністрації заявили, що вони знову розглядають можливість постачання восени цього року армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) для посилення контрнаступу України.

Пентагон тривалий час не хотів надавати цю систему, яка може запускатися з пускової установки HIMARS, наданої США минулого року, аргументуючи це тим, що американські Збройні сили мають обмежений запас цієї зброї.

Проте, за словами американських чиновників, кілька чинників спонукали адміністрацію Байдена знову розглянути питання про надання ракети.

За словами офіційних осіб, плани, що розглядаються в адміністрації, передбачають постачання обмеженої кількості ракет, що може зняти побоювання Пентагону з приводу того, що американські запаси можуть бути сильно виснажені.

Раніше США домоглися гарантій того, що Україна не буде використовувати надану Америкою зброю для нападу на територію Росії, і очікується, що надання ATACMS залежатиме від аналогічної обіцянки.

ATACMS для України

Вашингтон поки що утримується від відправки в Україну своїх далекобійних ATACMS. При цьому днями одразу кілька західних видань повідомляли, що США, найімовірніше, передадуть ці ракети.

При цьому Reuters писало з посиланням на кількох американських чиновників, що адміністрація Джо Байдена близька до ухвалення рішення про схвалення передачі Україні ракет великої дальності, начинених касетними боєприпасами.

Як заявив нещодавно керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, обговорення щодо ATACMS просуваються, але при цьому не повідомив подробиці.

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