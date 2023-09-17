ua en ru
Вс, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Боятся ATACMS? Лавров проскулил о войне США с Россией "руками украинцев"

Воскресенье 17 сентября 2023 14:13
UA EN RU
Боятся ATACMS? Лавров проскулил о войне США с Россией "руками украинцев" Фото: Сергей Лавров, министр иностранных дел России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В террористической Российской Федерации обеспокоены возможной передачей дальнобойных ракет ATACMS Украине. Заявили о якобы войне США против РФ "руками украинцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По словам министра иностранных дел Сергея Лавра, сегодня происходит то, что Украину якобы "долгие годы готовили для того, чтобы вести борьбу для нанесения стратегического поражения России".

"Что бы они (Соединенные Штаты Америки, - ред.) ни говорили, они управляют этой войной, они выставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну", - подытожил Лавров

ATACMS для Украины

В последнее время СМИ утверждают о том, что вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS сошел с мертвой точки. Как писало Reuters, администрации главы Белого дома Джо Байдена близка к принятию соответствующего решения.

В частности руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что обсуждения по ATACMS продвигаются, но при этом не сообщил подробности.

Как утверждало The Wall Street Journal, со ссылкой на неназванных официальных лиц, передачу ракет могут одобрить уже осенью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Ночная атака на Украину: силы ПВО "приземлили" 12 воздушных целей
Ночная атака на Украину: силы ПВО "приземлили" 12 воздушных целей
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна