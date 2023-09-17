Боятся ATACMS? Лавров проскулил о войне США с Россией "руками украинцев"

В террористической Российской Федерации обеспокоены возможной передачей дальнобойных ракет ATACMS Украине. Заявили о якобы войне США против РФ "руками украинцев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

По словам министра иностранных дел Сергея Лавра, сегодня происходит то, что Украину якобы "долгие годы готовили для того, чтобы вести борьбу для нанесения стратегического поражения России".

"Что бы они (Соединенные Штаты Америки, - ред.) ни говорили, они управляют этой войной, они выставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну", - подытожил Лавров

ATACMS для Украины

В последнее время СМИ утверждают о том, что вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS сошел с мертвой точки. Как писало Reuters, администрации главы Белого дома Джо Байдена близка к принятию соответствующего решения.

В частности руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что обсуждения по ATACMS продвигаются, но при этом не сообщил подробности.

Как утверждало The Wall Street Journal, со ссылкой на неназванных официальных лиц, передачу ракет могут одобрить уже осенью.