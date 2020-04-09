В Боярке произошел пожар на электроподстанции

Вечером в четверг, 9 апреля, в Боярке Киевской области произошел пожар на электрической подстанции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что часть города осталась без света. Огонь было видно в отдаленных районах города.

Пожар произошел на подстанции "Укрзализныци". Сейчас ремонтники восстанавливают электроснабжение города.

При этом отмечается, что в ближайшее время в городе будет прекращено водоснабжение, поскольку аварийно отключены центральные КНС города.

Напомним, 8 апреля в Дарницком районе столицы произошел пожар в складском здании, предназначенном для хранения лакокрасочных материалов. Спасатели установили, что возгорание началось с дров, а потом огонь перекинулся на здание. Огнем было охвачено 2000 квадратных метров здания.

Кроме того, в Киеве возник пожар в одной из столичных клинических больниц на бульваре Шевченко, 17 , пациентов эвакуировали.

Добавим, что в Кривом Роге в многоэтажном жилом доме произошел пожар, в результате которого погиб человек и пострадали еще двое людей.