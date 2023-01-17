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У боях за Україну загинув ще один громадянин Канади

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Україна, Вівторок 17 січня 2023 20:42
У боях за Україну загинув ще один громадянин Канади Фото: У боях за Україну загинув ще один громадянин Канади (flickr com ciska_van_geer)
Автор: Дмитро Браславський

На війні за Україну загинув канадський доброволець Григорій Цехмістренко. Він воював від самого початку вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву батька загиблого бійця, яку приводить CBC News.

Видання повідомило, що 28-річний доброволець загинув у боях за Україну. На війні він був медиком.

Цехмістренко походив з України, але мав канадське громадянство. Він проживав у місті Порт Еліс в провінції Британська Колумбія. Побратими зазначають, що він загинув уночі 14 січня поблизу Бахмута.

Батько загиблого воїна повідомив, що в Україну Цехмістренко прибув ще у січні 2022 року, коли інформація про підготовку РФ повномасштабного вторгнення ставала все більш загрозливою.

Видання повідомило, що Цехмістренко є третім громадянином Канади, який загинув на війні за Україну. Його планують поховати у Києві.

Раніше повідомлялось, що в Україні загинув ще один громадянин Канади. Джозефу Хільдебранду було 33 роки, та до цього він два роки служив в Афганістані.

Також ще у липні заявляли, що в Україні загинув громадянин Канади.

Також в Україні загинув шостий громадянин США від початку повномасштабної війни.

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