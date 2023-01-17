У боях за Україну загинув ще один громадянин Канади

На війні за Україну загинув канадський доброволець Григорій Цехмістренко. Він воював від самого початку вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву батька загиблого бійця, яку приводить CBC News.

Видання повідомило, що 28-річний доброволець загинув у боях за Україну. На війні він був медиком.

Цехмістренко походив з України, але мав канадське громадянство. Він проживав у місті Порт Еліс в провінції Британська Колумбія. Побратими зазначають, що він загинув уночі 14 січня поблизу Бахмута.

Батько загиблого воїна повідомив, що в Україну Цехмістренко прибув ще у січні 2022 року, коли інформація про підготовку РФ повномасштабного вторгнення ставала все більш загрозливою.

Видання повідомило, що Цехмістренко є третім громадянином Канади, який загинув на війні за Україну. Його планують поховати у Києві.