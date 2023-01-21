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В боях за Украину погиб американский спецназовец

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Суббота 21 января 2023 00:19
В боях за Украину погиб американский спецназовец Фото: американский спецназовец погиб в боях за Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Украине погиб отставной американский военный Дэниэл Свифт, который ранее служил в спецназе ВМС США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

О его гибели сообщили в пресс-службе ведомства. Сообщается, что он уволился из американской армии почти четыре года назад.

"Мы не можем строить догадки, почему бывший моряк оказался в Украине", - заявили в ВМС США.

Государственный департамент США подтвердил недавнюю гибель гражданина США, воевавшего на Украине, но не предоставил никаких подробностей об обстоятельствах.

"Мы на связи с его семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам больше нечего добавить", — сказал представитель Госдепартамента.

Известно, что Свифт присоединился вступил в ряды американской армии в 2005 году. Во время воинской службы он получил награды и знаки отличия за службу в Ираке и Афганистане.

Ранее сообщалось, что 17 января в Украине погиб канадский доброволец Григорий Цехмистренко. Он воевал с самого начала вторжения РФ.

Также напомним, 13 октября стало известно, что гражданин Соединенных Штатов погиб в восточной части Донбасса.

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