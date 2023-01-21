В боях за Украину погиб американский спецназовец

В Украине погиб отставной американский военный Дэниэл Свифт, который ранее служил в спецназе ВМС США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

О его гибели сообщили в пресс-службе ведомства. Сообщается, что он уволился из американской армии почти четыре года назад.

"Мы не можем строить догадки, почему бывший моряк оказался в Украине", - заявили в ВМС США.

Государственный департамент США подтвердил недавнюю гибель гражданина США, воевавшего на Украине, но не предоставил никаких подробностей об обстоятельствах.

"Мы на связи с его семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь. Из уважения к частной жизни семьи в это трудное время нам больше нечего добавить", — сказал представитель Госдепартамента.

Известно, что Свифт присоединился вступил в ряды американской армии в 2005 году. Во время воинской службы он получил награды и знаки отличия за службу в Ираке и Афганистане.