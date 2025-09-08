ua en ru
В боях за Україну загинули понад 90 американців, - NYT

Понеділок 08 вересня 2025 02:09
В боях за Україну загинули понад 90 американців, - NYT Ілюстративне фото: військовослужбовці армії США (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За весь період повномасштабної війни в боях за Україну згинули 92 громадяни Сполучених Штатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Зазначається, що наразі в Музеї історії України у Другій світовій війні проходить виставка, присвячена іноземним бійцям, які беруть участь у війні.

Керівник експозиції Юрій Горпинич зазначив, що в Збройних силах України служать "кілька тисяч" американців. За підрахунками музею, в боях на фронті загинули щонайменше 92 громадяни США.

Видання також зазначило, що американський уряд рішуче налаштований уникнути будь-яких натяків на пряме зіткнення між військовими США та Росії та майже не надає допомоги добровольцям.

У NYT зазначили, що американська некомерційна організація R.T. Weatherman Foundation допомагає бійцям, пораненим під час бойових дій у ЗСУ, повертає останки загиблих солдатів до США та відстежує випадки зниклих безвісти.

Військова допомога США

З приходом до влади у США Дональда Трампа, Вашингтон істотно зменшив військову допомогу Україні. Водночас, американський внесок у зміцнення ЗСУ є найбільшим серед усіх західних союзників.

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Вашингтон надає Києву зброю, що здатна бити по віддалених цілях на території Росії.

За даними ЗМІ, Україна та США обговорюють угоду на закупку зброї обсягом 100 млрд доларів.

Сполучені Штати Америки
