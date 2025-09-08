В боях за Украину погибли более 90 американцев, - NYT
За весь период полномасштабной войны в боях за Украину погибли 92 гражданина Соединенных Штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Отмечается, что сейчас в Музее истории Украины во Второй мировой войне проходит выставка, посвященная иностранным бойцам, которые участвуют в войне.
Руководитель экспозиции Юрий Горпинич отметил, что в Вооруженных силах Украины служат "несколько тысяч" американцев. Согласно подсчетам музея, в боях на фронте погибли по меньшей мере 92 гражданина США.
Издание также отметило, что американское правительство решительно настроено избежать любых намеков на прямое столкновение между военными США и России, и практически не помогает добровольцам.
В NYT отметили, что американская некоммерческая организация R.T. Weatherman Foundation помогает бойцам, раненым во время боевых действий в ВСУ, возвращает останки погибших солдат в США и отслеживает случаи пропавших без вести.
Военная помощь США
С приходом к власти в США Дональда Трампа, Вашингтон существенно уменьшил военную помощь Украине. В то же время, американский вклад в укрепление ВСУ является крупнейшим среди всех западных союзников.
Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон предоставляет Киеву оружие, способное бить по удаленным целям на территории России.
По данным СМИ, Украина и США обсуждают соглашение на закупку оружия объемом 100 млрд долларов.