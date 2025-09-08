ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В боях за Украину погибли более 90 американцев, - NYT

Понедельник 08 сентября 2025 02:09
UA EN RU
В боях за Украину погибли более 90 американцев, - NYT Иллюстративное фото: военнослужащие армии США (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За весь период полномасштабной войны в боях за Украину погибли 92 гражданина Соединенных Штатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что сейчас в Музее истории Украины во Второй мировой войне проходит выставка, посвященная иностранным бойцам, которые участвуют в войне.

Руководитель экспозиции Юрий Горпинич отметил, что в Вооруженных силах Украины служат "несколько тысяч" американцев. Согласно подсчетам музея, в боях на фронте погибли по меньшей мере 92 гражданина США.

Издание также отметило, что американское правительство решительно настроено избежать любых намеков на прямое столкновение между военными США и России, и практически не помогает добровольцам.

В NYT отметили, что американская некоммерческая организация R.T. Weatherman Foundation помогает бойцам, раненым во время боевых действий в ВСУ, возвращает останки погибших солдат в США и отслеживает случаи пропавших без вести.

Военная помощь США

С приходом к власти в США Дональда Трампа, Вашингтон существенно уменьшил военную помощь Украине. В то же время, американский вклад в укрепление ВСУ является крупнейшим среди всех западных союзников.

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон предоставляет Киеву оружие, способное бить по удаленным целям на территории России.

По данным СМИ, Украина и США обсуждают соглашение на закупку оружия объемом 100 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
Новости
Россия меняет тактику? Что могут означать удары по Кабмину и мосту через Днепр
Россия меняет тактику? Что могут означать удары по Кабмину и мосту через Днепр
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России