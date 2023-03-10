ua ru
Пт, 10 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На війні в Україні загинув перший громадянин Естонії

Новость на русском →
Бахмут, П'ятниця 10 березня 2023 09:03
На війні в Україні загинув перший громадянин Естонії Фото: під Бахмутом загинува громадянин Естонії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На війні в Україні загинув перший громадянин Естонії Іво Юрак. Доброволець захищав Україну у складі Українського інтернаціонального легіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

За даними видання, трагедія сталася у вівторок, 7 березня. Юрак загинув унаслідок артилерійського обстрілу у районі Бахмута.

Іво Юрак був колишнім офіцером Сил оборони Естонії.

"За наявними даними, йдеться про першого естонця, який загинув на війні. З осені минулого року Юрак воював у складі Українського міжнародного легіону", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що під час боїв у Маріуполі загинув білоруський доброволець Євген "Мальдер" Логінов. Трагедія сталася 5 березня минулого року.

Також зазначимо, що на війні в Україні загинув білоруський доброволець Руслан Обломов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України Естонія
NEWS
Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу
Літак, 9 БПЛА, 34 ракети та 870 росіян: втрати РФ в Україні за добу
DAILY
Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Навіщо чиновники приховали свої доходи і чому Рада не повертає е-декларації