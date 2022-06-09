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В боях за Северодонецк оккупанты испытывают сложности с переправой через реку, - ISW

Фото: российский военный (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты продолжают атаки в Северодонецке. Враг стремится подняться вверх по Северскому Донцу из-за сложностей с переправой через реку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Как отмечается, в боях за Северодонецк оккупанты одновременно стремятся обойти украинские позиции в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец.

В ISW сообщают, что украинские военные продолжают вести маневренную оборону Северодонецка и, вероятно, сосредоточатся на том, чтобы нанести большой урон российским силам, а не пытаться удержать весь город.

"Российские войска, вероятно, стремятся продвинуться вверх по западному берегу Северского Донца, чтобы избежать сложной переправы через реку со стороны Северодонецка", - сообщили эксперты ISW.

Кроме того, российские силы проводили атаки из РСЗО и разведывательные операции в Николаевской области и активизируют операции в Херсонской области в ответ на недавние украинские контратаки.

Также россияне, вероятно, пытаются усилить контроль над трассой Т0812, пролегающей по территории Ореховского и Васильевского районов, для поддержки операций на северо-востоке Запорожья - потому и перебросили туда 30 танков Т-62.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Северодонецк остается эпицентром противостояния на Донбассе. Это очень жестокая и очень тяжелая битва.

Также мы писали, что, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, попытки российских оккупантов полностью захватить Луганскую область имеют исключительно политическую цель. Ведь с самого начала в РФ заявляли о выходе на админграницы региона.

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Херсонская область