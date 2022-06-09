У боях за Сєвєродонецьк окупанти відчувають складнощі з переправою через річку, - ISW

Як зазначається, в боях за Сєвєродонецьк окупанти одночасно прагнуть обійти українські позиції в цьому районі з флангу, щоб уникнути необхідності зустрічного форсування річки Сіверський Донець.

В ISW повідомляють, що українські військові продовжують вести маневрову оборону Сєвєродонецька і, ймовірно, зосередяться на тому, щоб завдати великої шкоди російським силам, а не намагатися утримати все місто.

"Російські війська, ймовірно, прагнуть просунутися вгору по західному березі Сіверського Дінця, щоб уникнути складної переправи через річку з боку Сєвєродонецька", - повідомили експерти ISW.

Крім того, російські сили проводили атаки з РСЗВ і розвідувальні операції в Миколаївській області і активізують операції в Херсонській області у відповідь на недавні українські контратаки.

Також росіяни, ймовірно, намагаються посилити контроль над трасою Т0812, що пролягає по території Оріхівського і Василівського районів, для підтримки операцій на північному сході Запоріжжя - тому і перекинули туди 30 танків Т - 62.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Сєвєродонецьк залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Це дуже жорстока і дуже важка битва.

Також ми писали, що, за словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, спроби російських окупантів повністю захопити Луганську область мають виключно політичну мету. Адже з самого початку у РФ заявляли про вихід на адмінкордони регіону.

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