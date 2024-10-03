У боях із Хезболлою загинули 8 ізраїльських солдатів, Ізраїль б'є по центру Бейрута

Ізраїльські військові заявили, що внаслідок двох атак Хезболли на півдні Лівану в середу загинули семеро солдатів. Раніше ЦАХАЛ повідомив про смерть 22-річного капітана бригади спецназу. Ще семеро військових отримали поранення.

У сукупності всі випадки смерті, про які було оголошено напередодні Рош ха-Шана, єврейського Нового року, стали одними з найбільших втрат, яких зазнали ізраїльські війська за останні місяці.

Пізно ввечері у середу ізраїльський авіаудар уразив житловий будинок у центрі ліванської столиці. Щонайменше шестеро людей загинули, семеро отримали поранення.

Місцеві жителі повідомили про сірчистий запах після атаки, а державна Національна інформаційна агенція Лівану звинуватила Ізраїль у використанні заборонених на міжнародному рівні фосфорних бомб.

Знімальна група CNN у Бейруті почула гучні вибухи та побачила дим, що піднімається над центром міста. Раніше над південними передмістями Бейрута пролунало три вибухи і було видно дим.

Ізраїльські військові заявили, що завдали точного удару по Бейруту, пише CNN. Телеканал зазначає, що це перший ізраїльський удар по серцю столиці з моменту останньої війни між Ліваном та Ізраїлем у 2006 році.

Житель району повідомив CNN, що удару було завдано по будівлі, в якій розміщувалося Ісламське управління охорони здоров'я, пов'язане з Хезболлою.