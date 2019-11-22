Бой украинца Постола за два титула чемпиона мира утвержден

Бой украинского боксера Виктора Постола с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Карлосом Рамиресом состоится 1 февраля 2020 года в Китае. Об этом в соцсетях информирует промоутерская компания американца Top Rank.

На кону поединка будут стоять оба титула Рамиреса.

Постол стал обязательным претендентом на пояс чемпиона WBC, победив в апреле француза Мохаммеда Мимуна. Рамирес провел прошлый поединок в июле и техническим нокаутом одолел соотечественника Морица Хукера. Для него это будет первая защита обоих поясов.

Напомним, Постол возглавил список боксеров WBC в первом полусреднем весе, поднявшись со второй позиции. Украинец уже владел поясом организации, завоевав в 2015 году после победы над аргентинцем Лукасом Матиссе. Уже в следующем поединке украинец потерял титул, уступив Теренсу Кроуфорд из США.

В 2018 году Виктор Постол проиграл шотландцу Джошу Тейлору в бою за пояс WBC Silver.